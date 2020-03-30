За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки про коронавирус. Среди них 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию из России.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских «киберактивистов» из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование в отношении их проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Еще 28 человек уже привлечены к административной ответственности Нацполицией по ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более чем тысяче интернет-сообществ, у которых в общей сложности более 500 тысяч подписчиков. В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.