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Монастыриская районная государственная администрация Тренопольской области попросила Министерство здравоохранения обеспечить их медицинскими средствами, которых не хватает. Но в ведомстве на их обращения не отвечают. В их регионе заразились 47 человек, из которых 25 — медики.
Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель главы Монастыриской районной администрации Павел Дронь.
«Мы получили еще 10 защитных костюмов, этого хватит на 4 дня примерно. Не хватает респираторов, пробирок и шпателей для забора образцов анализов для того, чтобы продолжить обследование всех контактных лиц», — рассказал он.
Он уточнил, что контактных людей еще остается более 200, это не медики.
«Но у нас нет возможности взять образцы на анализы из-за отсутствия пробирок», — сказал он.
Дронь также рассказал, что завтра, 31 марта, ожидают около 200 пробирок, а в дальнейшем — неизвестно. Из района обращались в Минздрав, однако там их запросы не отвечают.
Он также рассказал, что в Монастыриском районе несколько работников из сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.
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Монастыриская районная государственная администрация Тренопольской области попросила Министерство здравоохранения обеспечить их медицинскими средствами, которых не хватает. Но в ведомстве на их обращения не отвечают. В их регионе заразились 47 человек, из которых 25 — медики.
Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель главы Монастыриской районной администрации Павел Дронь.
«Мы получили еще 10 защитных костюмов, этого хватит на 4 дня примерно. Не хватает респираторов, пробирок и шпателей для забора образцов анализов для того, чтобы продолжить обследование всех контактных лиц», — рассказал он.
Он уточнил, что контактных людей еще остается более 200, это не медики.
«Но у нас нет возможности взять образцы на анализы из-за отсутствия пробирок», — сказал он.
Дронь также рассказал, что завтра, 31 марта, ожидают около 200 пробирок, а в дальнейшем — неизвестно. Из района обращались в Минздрав, однако там их запросы не отвечают.
Он также рассказал, что в Монастыриском районе несколько работников из сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.
В районе в изоляции оказалась целая больница из-за вспышки коронавируса среди медиков.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа