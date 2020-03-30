Монастыриская районная государственная администрация Тренопольской области попросила Министерство здравоохранения обеспечить их медицинскими средствами, которых не хватает. Но в ведомстве на их обращения не отвечают. В их регионе заразились 47 человек, из которых 25 — медики.

Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель главы Монастыриской районной администрации Павел Дронь.

«Мы получили еще 10 защитных костюмов, этого хватит на 4 дня примерно. Не хватает респираторов, пробирок и шпателей для забора образцов анализов для того, чтобы продолжить обследование всех контактных лиц», — рассказал он.

Он уточнил, что контактных людей еще остается более 200, это не медики.

«Но у нас нет возможности взять образцы на анализы из-за отсутствия пробирок», — сказал он.

Дронь также рассказал, что завтра, 31 марта, ожидают около 200 пробирок, а в дальнейшем — неизвестно. Из района обращались в Минздрав, однако там их запросы не отвечают.

Он также рассказал, что в Монастыриском районе несколько работников из сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.

В районе в изоляции оказалась целая больница из-за вспышки коронавируса среди медиков.