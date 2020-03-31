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У кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис кардинала.
66-летнего высокопоставленного представителя Ватикана госпитализировали в одну из больниц Рима. В качестве меры предосторожности его ближайшие помощники самоизолировались.
Кардинал Де Донатис, как полагают, в последнее время не контактировал с Папой Римским Франциском.
Отмечается, что это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди ватиканских кардиналов.
Напомним, в Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем европейских королевских домов, скончавшимся от пандемии COVID-19.
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У кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис кардинала.
66-летнего высокопоставленного представителя Ватикана госпитализировали в одну из больниц Рима. В качестве меры предосторожности его ближайшие помощники самоизолировались.
Кардинал Де Донатис, как полагают, в последнее время не контактировал с Папой Римским Франциском.
Отмечается, что это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди ватиканских кардиналов.
Напомним, в Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем европейских королевских домов, скончавшимся от пандемии COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа