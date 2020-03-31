У кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис кардинала.

66-летнего высокопоставленного представителя Ватикана госпитализировали в одну из больниц Рима. В качестве меры предосторожности его ближайшие помощники самоизолировались.

Кардинал Де Донатис, как полагают, в последнее время не контактировал с Папой Римским Франциском.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди ватиканских кардиналов.

Напомним, в Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем европейских королевских домов, скончавшимся от пандемии COVID-19.