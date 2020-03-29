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В Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем европейских королевских домов, скончавшимся от пандемии COVID-19.
Об этом пишет Новое время.
Представительница королевской семьи из династии Пармских Бурбонов скончалась в четверг, 26 марта, от коронавируса. О смерти 86-летний принцессы сообщил ее младший брат испанский политик, лидер карлистского движения 79-летний принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.
Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Всего в их семье родилось шестеро детей. У принцессы Марии Терезы своих детей не было.
Дом Пармских Бурбонов является младшей веткой испанской королевской семьи, находящейся у власти.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 62-летний князь Монако Альберт и 71-летний наследный принц Великобритании Чарльз.
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В Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем европейских королевских домов, скончавшимся от пандемии COVID-19.
Об этом пишет Новое время.
Представительница королевской семьи из династии Пармских Бурбонов скончалась в четверг, 26 марта, от коронавируса. О смерти 86-летний принцессы сообщил ее младший брат испанский политик, лидер карлистского движения 79-летний принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.
Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Всего в их семье родилось шестеро детей. У принцессы Марии Терезы своих детей не было.
Дом Пармских Бурбонов является младшей веткой испанской королевской семьи, находящейся у власти.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 62-летний князь Монако Альберт и 71-летний наследный принц Великобритании Чарльз.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль