Принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом говорится в заявлении Кларенс-Хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, передает Sky News.

В заявлении отмечается, что принц Чарльз имел легкие симптомы заражения, но при этом чувствовал себя достаточно хорошо и в течение последних нескольких дней работал дома.

– Сейчас невозможно установить, от кого принц заразился коронавирусом, поскольку в течение последних недель он участвовал в большом количестве мероприятий в связи со своей публичностью, - добавляют в Кларенс-Хаусе.

Жена Чарльза, Камилла, герцогиня Корнуольская, также сдала тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат.

Стоит отметить, что Чарльз сейчас является непосредственным наследником королевского трона Великобритании.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.