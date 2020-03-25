|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:49
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.5 грн
Принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2.
Об этом говорится в заявлении Кларенс-Хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, передает Sky News.
В заявлении отмечается, что принц Чарльз имел легкие симптомы заражения, но при этом чувствовал себя достаточно хорошо и в течение последних нескольких дней работал дома.
– Сейчас невозможно установить, от кого принц заразился коронавирусом, поскольку в течение последних недель он участвовал в большом количестве мероприятий в связи со своей публичностью, - добавляют в Кларенс-Хаусе.
Жена Чарльза, Камилла, герцогиня Корнуольская, также сдала тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат.
Стоит отметить, что Чарльз сейчас является непосредственным наследником королевского трона Великобритании.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.
Ранее Борис Джонсон заявил, что «многие британские семьи потеряют близких, прежде чем закончится пандемия».
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2.
Об этом говорится в заявлении Кларенс-Хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, передает Sky News.
В заявлении отмечается, что принц Чарльз имел легкие симптомы заражения, но при этом чувствовал себя достаточно хорошо и в течение последних нескольких дней работал дома.
– Сейчас невозможно установить, от кого принц заразился коронавирусом, поскольку в течение последних недель он участвовал в большом количестве мероприятий в связи со своей публичностью, - добавляют в Кларенс-Хаусе.
Жена Чарльза, Камилла, герцогиня Корнуольская, также сдала тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат.
Стоит отметить, что Чарльз сейчас является непосредственным наследником королевского трона Великобритании.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.
Ранее Борис Джонсон заявил, что «многие британские семьи потеряют близких, прежде чем закончится пандемия».