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30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случаев заражения коронавирусом. 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
В мире с 856 996 случаев заболевания 177 917 человек выздоровела и 42091 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.
Как сообщалось, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.
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30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случаев заражения коронавирусом. 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
В мире с 856 996 случаев заболевания 177 917 человек выздоровела и 42091 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.
Как сообщалось, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
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Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа