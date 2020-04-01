30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случаев заражения коронавирусом. 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В мире с 856 996 случаев заболевания 177 917 человек выздоровела и 42091 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.