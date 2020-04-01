Печерский суд Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает журналистка hromadske из помещения суда. Заседание проходило только с участием сторон в связи с карантинными мероприятиями.

Прокурор просил продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца, подчеркивая о рисках побега, давления на свидетелей, экспертов, совершения других правонарушений и уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокат отрицал в удовлетворении ходатайства и просил выбрать альтернативную меру пресечения подзащитной. Он отметил, что подозрение необоснованно, а риски недоказанные, в частности риск побега, ведь сейчас границы контролируются усиленно. По словам адвоката, Юлия общалась с другим подозреваемым Андреем Антоненко только по вопросам ДТП и волонтерства.

Сама подозреваемая поддержала адвоката, отметила, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, никогда не знала его и просила освободить из под стражи, подчеркивая, что сейчас в связи с карантином ее помощь нужна сыну и маме.

«Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено — электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу», — сказала во время заседания Юлия Кузьменко.

Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей до 30 мая.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца — до 12 июня 2020 года.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.