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По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
— Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению COVID-19 на территории Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.
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По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
— Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению COVID-19 на территории Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.