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В четверг, 2 апреля, у министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана был диагностирован коронавирус типа COVID-19.
Также заболевание диагностировано у жены Лицмана, сообщает Интерфакс-Украина.
Министр отправится на карантин и будет удаленно руководить министерством.
Напомним, ранее парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-19.
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В четверг, 2 апреля, у министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана был диагностирован коронавирус типа COVID-19.
Также заболевание диагностировано у жены Лицмана, сообщает Интерфакс-Украина.
Министр отправится на карантин и будет удаленно руководить министерством.
Напомним, ранее парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-19.