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1 апреля подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области трижды привлекались к тушению сухой травы, мусора и камыша в Витовском районе и Николаеве, а также в Южноукраинске на общей площади 1,73 гектара.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
На все случаи организовано оперативное реагирование огнетушителей.
По предварительным данным, причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем со стороны населения и умышленные поджоги.
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1 апреля подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области трижды привлекались к тушению сухой травы, мусора и камыша в Витовском районе и Николаеве, а также в Южноукраинске на общей площади 1,73 гектара.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
На все случаи организовано оперативное реагирование огнетушителей.
По предварительным данным, причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем со стороны населения и умышленные поджоги.