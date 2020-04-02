В Кропивницком мужчина и женщина из-за отказа в проезде без масок разбили лобовое стекло пассажирского автобуса.

Об этом сообщили в Кропивницком горсовете.

Сообщается, что двое пассажиров зашли в салон автобуса на одной из конечных станций без масок. После замечания со стороны кондуктора, что проезд без средств защиты запрещен, пара вышла на улицу и стала выбивать лобовое стекло и двери.

— Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства надо 16 тысяч гривен. Все, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию, - сообщил заместитель мэра Кропивницкого Александр Вергун.

Напомним, что в марте 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей - это на 15% меньше относительно показателей марта прошлого года.