В Николаевской области сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из частных предприятий Николаева в присвоении 224 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте канализационной насосной станции.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Сотрудники Очаковского отдела УСБУ в Николаевской области выявили, что в течение 2017-2019 годов между коммунальным предприятием Николаевского облсовета «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» и руководителем предприятия был заключен договор о реконструкции главной канализационной насосной станции баз отдыха «Коблево» Березанского района на общую сумму более четырех миллионов гривен.

«В ходе расследования установлены несоответствия между фактически выполненными подрядчиком видами и объемами работ и внесенными в акт приема выполненных строительных работ, что подтверждено заключением эксперта. Указанными незаконными действиями коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму 224 тысяч гривен», — отметили в прокуратуре.

Экс-директор фирмы подрядчика подозревается в соевершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается, устанавливается причастность должностных лиц коммунального предприятия, с молчаливого согласия которых были присвоено бюджетные средства.

Ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы «Голден-Буд», которого подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.