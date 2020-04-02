|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|27.8 грн
|EUR
|29.65 грн
|30.4 грн
В Николаевской области сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из частных предприятий Николаева в присвоении 224 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте канализационной насосной станции.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Сотрудники Очаковского отдела УСБУ в Николаевской области выявили, что в течение 2017-2019 годов между коммунальным предприятием Николаевского облсовета «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» и руководителем предприятия был заключен договор о реконструкции главной канализационной насосной станции баз отдыха «Коблево» Березанского района на общую сумму более четырех миллионов гривен.
«В ходе расследования установлены несоответствия между фактически выполненными подрядчиком видами и объемами работ и внесенными в акт приема выполненных строительных работ, что подтверждено заключением эксперта. Указанными незаконными действиями коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму 224 тысяч гривен», — отметили в прокуратуре.
Экс-директор фирмы подрядчика подозревается в соевершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается, устанавливается причастность должностных лиц коммунального предприятия, с молчаливого согласия которых были присвоено бюджетные средства.
Ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы «Голден-Буд», которого подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Николаевской области сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из частных предприятий Николаева в присвоении 224 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте канализационной насосной станции.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Сотрудники Очаковского отдела УСБУ в Николаевской области выявили, что в течение 2017-2019 годов между коммунальным предприятием Николаевского облсовета «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» и руководителем предприятия был заключен договор о реконструкции главной канализационной насосной станции баз отдыха «Коблево» Березанского района на общую сумму более четырех миллионов гривен.
«В ходе расследования установлены несоответствия между фактически выполненными подрядчиком видами и объемами работ и внесенными в акт приема выполненных строительных работ, что подтверждено заключением эксперта. Указанными незаконными действиями коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму 224 тысяч гривен», — отметили в прокуратуре.
Экс-директор фирмы подрядчика подозревается в соевершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается, устанавливается причастность должностных лиц коммунального предприятия, с молчаливого согласия которых были присвоено бюджетные средства.
Ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы «Голден-Буд», которого подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.