Служба безопасности разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который отослал неизвестно кому секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», — отметили в ведомстве.

Официально в СБУ фамилии чиновника не называется, однако по словам поинформированного собеседника «Украинской Правды», говорится об государственном секретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

Должность в министерстве инфраструктуры Андрей Галущак занимает с января 2017 года. Он государственный служащий ІІІ ранга.

Кроме того, чиновник награжден орденом «За заслуги» III степени. В 2006 году Галущак был заместителем директора юрдепартамента «Нафтогаза», с 2006 по 2014 год — советником главы правления ЗАО «Укргаз-Энерго», в 2015-2016 гг. — заместителем начальника РФ «Львовская железная дорога» ПАО «Укрзалізниця», в 2016 — 2017 занимал пост директора инвестдепартамента «Укрзалізниця».

Отмечается, что своими действиями он нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст.111 УК (государственная измена).

Ранее в Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины.