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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.
Об этом сообщает Worldometer.
По данным сервиса, сейчас в мире зафиксировано 1 000 889 официально подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в США - 235 747.
Немного возросло число инфицированных в Италии. Общее количество случаев коронавируса там достигло 115 242. В Испании болезнь COVID-19 подтвердили у 110 238 граждан.
Увеличилось количество летальных исходов вследствие коронавируса.
Наибольшая смертность от вируса, как и ранее, - в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных исходов. Общее количество смертей в стране выросло до 13 915.
На втором и третьем местах - Испания и США - в странах зафиксировано 10 096 и 5624 летальных исходов соответственно.
От коронавируса выздоровели 210 244 человека в мире.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.
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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.
Об этом сообщает Worldometer.
По данным сервиса, сейчас в мире зафиксировано 1 000 889 официально подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в США - 235 747.
Немного возросло число инфицированных в Италии. Общее количество случаев коронавируса там достигло 115 242. В Испании болезнь COVID-19 подтвердили у 110 238 граждан.
Увеличилось количество летальных исходов вследствие коронавируса.
Наибольшая смертность от вируса, как и ранее, - в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных исходов. Общее количество смертей в стране выросло до 13 915.
На втором и третьем местах - Испания и США - в странах зафиксировано 10 096 и 5624 летальных исходов соответственно.
От коронавируса выздоровели 210 244 человека в мире.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.