Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.

Об этом сообщает Worldometer.

По данным сервиса, сейчас в мире зафиксировано 1 000 889 официально подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в США - 235 747.

Немного возросло число инфицированных в Италии. Общее количество случаев коронавируса там достигло 115 242. В Испании болезнь COVID-19 подтвердили у 110 238 граждан.

Увеличилось количество летальных исходов вследствие коронавируса.

Наибольшая смертность от вируса, как и ранее, - в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных исходов. Общее количество смертей в стране выросло до 13 915.

На втором и третьем местах - Испания и США - в странах зафиксировано 10 096 и 5624 летальных исходов соответственно.

От коронавируса выздоровели 210 244 человека в мире.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.