Украина пока не получила «черные ящики» атакованного в Иране украинского самолета.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.

Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение «черные ящики» и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

— В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности, - заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.