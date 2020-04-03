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Украина пока не получила «черные ящики» атакованного в Иране украинского самолета.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.
Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение «черные ящики» и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.
— В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности, - заявил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.
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Украина пока не получила «черные ящики» атакованного в Иране украинского самолета.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.
Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение «черные ящики» и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.
— В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности, - заявил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.