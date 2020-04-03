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С пятницы, 3 апреля, «власти» Крыма обязали жителей оккупированного полуострова оставаться в своих домах по месту жительства с целью противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщил журналист Заир Акадыров, передаёт Укринформ.
— С 3 по 6 апреля граждане на территории Крыма обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют: случаи обращения за экстренной медицинской помощью; поход в ближайший магазин; выгул собак на расстояние больше 100 метров от дома; вынос мусора, а также походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями, - сообщает Заир Акадыров.
По его словам, движение личного автотранспорта на территории Крыма с 3 по 6 апреля разрешено только при наличии справки с места работы - для того, чтобы гражданин мог из дома добраться до работы. Иное использование личных автомобилей временно запрещается.
В связи с этим, информирует журналист, на севастопольском и симферопольском направлениях, на Бахчисарайском шоссе в направлении Ай-Петри, а также на трассе по Большой Ялте будут установлены блокпосты.
Граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «власти» настоятельно просят не покидать свое жилье.
По последним данным, сообщает блогер, в Крыму под медицинским наблюдением по подозрению в заражении коронавирусом находятся 3 016 человек. Только за предыдущие сутки поступили 183 человека, выписано - 72.
Напомним, что Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.
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С пятницы, 3 апреля, «власти» Крыма обязали жителей оккупированного полуострова оставаться в своих домах по месту жительства с целью противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщил журналист Заир Акадыров, передаёт Укринформ.
— С 3 по 6 апреля граждане на территории Крыма обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют: случаи обращения за экстренной медицинской помощью; поход в ближайший магазин; выгул собак на расстояние больше 100 метров от дома; вынос мусора, а также походы на работу, если деятельность организации не приостановлена властями, - сообщает Заир Акадыров.
По его словам, движение личного автотранспорта на территории Крыма с 3 по 6 апреля разрешено только при наличии справки с места работы - для того, чтобы гражданин мог из дома добраться до работы. Иное использование личных автомобилей временно запрещается.
В связи с этим, информирует журналист, на севастопольском и симферопольском направлениях, на Бахчисарайском шоссе в направлении Ай-Петри, а также на трассе по Большой Ялте будут установлены блокпосты.
Граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «власти» настоятельно просят не покидать свое жилье.
По последним данным, сообщает блогер, в Крыму под медицинским наблюдением по подозрению в заражении коронавирусом находятся 3 016 человек. Только за предыдущие сутки поступили 183 человека, выписано - 72.
Напомним, что Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.