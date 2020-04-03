Вооруженные формирования РФ с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«В течение 3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза — с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Для обстрелов позиций Объединенных сил оккупанты применяли минометы калибров 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник утром выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а позже применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Красногоровки боевики обстреляли украинские позиции из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе Опытного — из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Помимо этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил возле Новотошковского. Враг выпустил по нашим опорным пунктам 26 мин 120-го калибра, у Новозвановки — 10 мин 82-го калибра, а для обстрела в районе Орехово боевики применили минометы калибров 120-мм — 6 мин, 82-мм и станковые противотанковые гранатометы.

«Сегодня, 3 апреля, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», — подчеркнули в ООС.

Ранее сообщалось, что по мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.