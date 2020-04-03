|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|19:24
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:29
|Заход солнца:
|19:33
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства здравоохранения.
— Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
На время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства здравоохранения.
— Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
На время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.