По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства здравоохранения.

— Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.

Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

На время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.