На время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.

«Слово и дело» рассказали, в каких областях оборудуют контрольно-пропускные пункты (КПП).

На КПП будут нести дежурство работники Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпродпотребслужбы, Национальной гвардии Украины, медицинские работники, которые снабжены всеми необходимыми санитарными средствами.

Задача КПП — не запрет въезда-выезда в населенные пункты области, а осуществление контроля за соблюдением карантинного режима, обнаружение людей с признаками коронавируса и оказание им необходимой медицинской помощи.

«На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортных средств будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и транспортного средства. В случае обнаружения признаков коронавируса людей будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением санитарно-медицинских требований», — отметили в Кабмине.

Водителям и пассажирам для беспрепятственного передвижения по территории той или иной области необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание на соответствующей территории.

В случае, если человек не проживает, но работает в соответствующем населенном пункте, необходимо иметь при себе справку с места работы.

В Винницкой области обустраивается 7 КПП: Винница — 3 пункта, Могилев-Подольский район — 1, с. Краснополка Гайсинского района — 1, с. Махновка Козятинского района — 1, Литинский район — 1.

В Волынской области предусмотрено создание 17 КПП: Луцк — 9, Киверцовский район — 1, Маневичский райн — 1, с. Крупа Луцкого района — 1, пгт Цумань Киверцовского района — 1, с. Журавники Гороховского района — 1, г. Берестечко Гороховского района — 1, с. Бережная Воля Любешевского района — 1, с. Литовеж Иваничивского района — 1.

В Днепропетровской области будет 21 КПП: Днепр — 5, м. Новомосковск — 1, г. Перещепино Новомосковского района — 1, Юрьевский район — 1, пгт Петропавловка — 1, пгт Васильковка — 1, Синельниковский район — 1, Солонянский район — 1, Солонянский район — 1, Никопольский район — 1, с. Марьянское Апостоловского района — 1, Криворожский район — 2, с. Желтое Пятихатского района — 1, Верхнеднепровский район — 1, Новомосковский район — 1, с. Чернеччина Магдалиновского района — 1.

В Донецкой области предусмотрено 5 КПП: Мариуполь — 1, пгт Мангуш — 1, с. Богатырь Великоновоселковского района — 1, г. Покровск — 1, с. Долина Славянского района — 1.

В Житомирской области будет 5 КПП в Радомышльском районе.

В Закарпатской области оборудуют 4 КПП: Ужоцкий перевал — 1, Торунский перевал — 1, Яблунецкий перевал — 1, Абранском перевал — 1.

В Запорожской области будет 4 КПП в Мелитополе.

В Ивано-Франковской области предусмотрено 7 КПП Ивано-Франковск — 5, Снятин — 1, с. Орелец Снятинского района — 1.

В Киевской области обустроят 10 КПП: Киев — 8, с. Лесники Киево-Святошинского района — 1, с. Козин Обуховского района — 1.

В Кировоградской области будет 3 КПП: Кропивницкий — 1, Долинский район — 1, Александровский район — 1.

В Луганской области обустроят 3 КПП: Кременная — 1, Сватово — 1, блокпост «Лисичанск-Бахмут» — 1.

Во Львовской области планируется 2 КПП с. Монастирок Оглядовский Радеховского р-на — 1, с. Обзорная Радеховского района — 1.

В Одесской области предусмотрено 26 КПП: Одесса — 11 Беляевский район — 1, Измаильский район — 1, Белгород-Днестровский район — 1, на въездах со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей — 12.

В Полтавской области запланировано 5 КПП и все в Полтаве.

В Ровненской области обустроят 12 КПП: Корец — 1, Сарны — 1, с. Опарипсы Радивиловского района — 1, Вараш — 2, с. Тынное Сарненского района — 1. На остальной территории области — 6 КПП.

В Сумской области будет 33 КПП: Сумы — 6, Шостка — 1. На остальной территории области — 26.

В Тернопольской области размещают 16 КПП: Тернополь — 10 Залещики — 1, Монастыриска — 1, Монастырский район — 4.

В Херсонской области запланировано 6 КПП: Геническ — 3, на въездах со стороны Запорожской области — 3.

В Хмельницкой области — 16 КПП: Хмельницкий — 5, Нетешин — 2, с. Каменка Изяславского района — 1, пгт Ямполь Белогорского района — 1, с. Лысогорка Теофипольского района — 1, Волочиск — 1, пгт Войтовцы Волочисского района — 1, пгт Сатанов Городокского района — 1, с. Гусятин Чемеровицького района — 1, с. Гуков Чемеровицького района — 1, с. Жванець Каменец-Подольского района — 1.

В Черкасской области запланировано 4 КПП в городе Каменка — 4.

Черновицкая область закрыта на въезд и выезд с 3 апреля по 24 апреля 2020 года. Въехать могут только жители области. Въезд и выезд разрешен только грузовым, транзитным и промышленным авто.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с понедельника, 6 апреля, и до окончания карантина общественным транспортом смогут пользоваться только медики, правоохранители и работники критически важных предприятий.