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Ликвидация лесного пожара в зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжается.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.
Отмечается, что открытого огня нет, но спасатели тушат тление отдельных очагов.
— По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельным очагами. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы. В 8:40 самолёт АН-32 вылетел в Зону отчуждения для безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара, - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешает повышенный радиационный фон.
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Ликвидация лесного пожара в зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжается.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.
Отмечается, что открытого огня нет, но спасатели тушат тление отдельных очагов.
— По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельным очагами. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы. В 8:40 самолёт АН-32 вылетел в Зону отчуждения для безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара, - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешает повышенный радиационный фон.