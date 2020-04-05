Ликвидация лесного пожара в зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжается.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Отмечается, что открытого огня нет, но спасатели тушат тление отдельных очагов.

— По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельным очагами. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы. В 8:40 самолёт АН-32 вылетел в Зону отчуждения для безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара, - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешает повышенный радиационный фон.