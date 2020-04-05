|Скорость ветра:
|5.7 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|19:37
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
В подземных переходах под столичным Крещатиком начался пожар.
Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался в подземном коллекторе, горят кабели. На месте сосредоточены значительные силы спасателей.
На видео с места событий можно видеть, что на Майдане Независимости дым идёт прямо из-под земли.
Напомним, что ликвидация лесного пожара в зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжается.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В подземных переходах под столичным Крещатиком начался пожар.
Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался в подземном коллекторе, горят кабели. На месте сосредоточены значительные силы спасателей.
На видео с места событий можно видеть, что на Майдане Независимости дым идёт прямо из-под земли.
Напомним, что ликвидация лесного пожара в зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжается.