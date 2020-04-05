В подземных переходах под столичным Крещатиком начался пожар.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался в подземном коллекторе, горят кабели. На месте сосредоточены значительные силы спасателей.

На видео с места событий можно видеть, что на Майдане Независимости дым идёт прямо из-под земли.

Напомним, что ликвидация лесного пожара в зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжается.