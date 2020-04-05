Вчера, 4 апреля, из-за неосторожного обращения с огнем произошёл пожар хозяйственной постройки на территории частного дома по улице Каштановая села Гурьевка, Новоодесского района.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место был направлен дежурный караул 21 государственной пожарно-спасательной части в Николаевские области. По прибытию было установлено, что горит крыша здания. В 12:13 пожар был локализован, в 12:28 ликвидирован на площади 6 м2.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Благодаря оперативным действиям пожарных от уничтожения огнем была спасена хозяйственная постройка и расположенное рядом жилое здание.

Второй случай произошел на улице Кармелюка села Лысая Гора Первомайского района. О чем сообщили в 03:50. Пожарные местной пожарной охраны «Подгородняя» потушили огонь на площади 50 м2, его причина устанавливается.

Всего к тушении обоих пожаров привлекалось 3 единицы техники и 8 человек.

Напомним, что сегодня в подземных переходах под столичным Крещатиком начался пожар.