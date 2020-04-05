В Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.

Об этом свидетельствуют публикации жителей города в Facebook.

В соцсети пользователи отмечали, что посетители рынка не соблюдали дистанцию, были проблемы с пропуском людей на территорию рынка и высказали позицию, что не понимают, зачем нужно было проводить «этот цирк с открытием».

Старший инспектор по вопросам благоустройства Первомайского горсовета Василий Гниденко заявил, что очередь на рынок во время пика посетителей достигала 300 человек, а работники рынка, полиция и инспекторы регулировали совместно передвижение тысяч людей.

— Непосредственно принимал сегодня участие в регулировании «потока» людей! «Пик» посещения пришелся на 10-11 часов, очередь у входа в рынок образовалась человек триста! В течение получаса упала до ста, а в 11:15 уже не было необходимости регулировать поток людей! На выход - стало больше, нежели на вход! Работники рынка, полиция, инспекторы горисполкома, представители Госпродпотребслужбы пытались совместно регулировать тысячные «потоки» первомайцев, - написал Василий Гниденко.

Напомним, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.