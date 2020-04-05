Пожар в Чернобыльской зоне распространился на 100 гектаров, в центре пожара — радиация превышает норму.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

Показания прибора, который измеряет радиацию, — 2,3 при норме 0,14. Фирсов назвал эту ситуацию следствием бессознательного отношения граждан.

— Это варварство необходимо наконец-то пресекать. На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас вас могут наказать на 17 000 гривен. А за поджог, который может забрать чью-то жизнь (как уже недавно произошло в Житомирской области), штраф мизерный. Так продолжаться больше не может. Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50−100 раз, — заявил Егор Фирсов, добавив, что соответствующие законопроекты уже есть.