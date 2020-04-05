Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает РБК-Украина.

По его словам, смерти по состоянию на сейчас зафиксированы в 11 регионах Украины.

— Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших, - рассказал Виктор Ляшко.

Замглавы Минздрава отметил, что почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.