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Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает РБК-Украина.
По его словам, смерти по состоянию на сейчас зафиксированы в 11 регионах Украины.
— Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших, - рассказал Виктор Ляшко.
Замглавы Минздрава отметил, что почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.
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Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает РБК-Украина.
По его словам, смерти по состоянию на сейчас зафиксированы в 11 регионах Украины.
— Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано 5 летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших, - рассказал Виктор Ляшко.
Замглавы Минздрава отметил, что почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.