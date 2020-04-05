Мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.

Об этом он рассказал в прямом эфире на своем в Instagram.

Городской голова отметил, что жители Николаева продолжают гулять по Соборной площади, по местам общего пользования без масок. Он добавил, что часть жителей поймёт важность самоизоляции и начнёт слушать власть лишь тогда, когда «люди начнут умирать».

— Сегодня все гуляют. Выглянул на улицу из окна горсовета — людей валом, никто не слушается, все без масок. Как говорится, пока гром не грохнет — мужик не перекрестится. Ждем, пока у нас люди начнут умирать, тогда будем слушать. Знаете, вот пишут, что с понедельника не будут ходить маршрутки. На самом деле, когда смотришь на людей, которые курсируют по площади, по местам общего пользования, думаем, что может как раз и не надо, чтоб эти маршрутки ходили? Может, людям нужно понять, что происходит в городе? Может, нам, горсоветом, не нужно собираться на выходных, чтоб выдумать, как тем, кто может работать, продолжать работать? – заявил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.