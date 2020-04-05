|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:22
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|19:37
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.65 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.
Об этом он рассказал в прямом эфире на своем в Instagram.
Городской голова отметил, что жители Николаева продолжают гулять по Соборной площади, по местам общего пользования без масок. Он добавил, что часть жителей поймёт важность самоизоляции и начнёт слушать власть лишь тогда, когда «люди начнут умирать».
— Сегодня все гуляют. Выглянул на улицу из окна горсовета — людей валом, никто не слушается, все без масок. Как говорится, пока гром не грохнет — мужик не перекрестится. Ждем, пока у нас люди начнут умирать, тогда будем слушать. Знаете, вот пишут, что с понедельника не будут ходить маршрутки. На самом деле, когда смотришь на людей, которые курсируют по площади, по местам общего пользования, думаем, что может как раз и не надо, чтоб эти маршрутки ходили? Может, людям нужно понять, что происходит в городе? Может, нам, горсоветом, не нужно собираться на выходных, чтоб выдумать, как тем, кто может работать, продолжать работать? – заявил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен жителями города, которые во время карантинных мероприятий из-за распространение коронавируса гуляют на улицах.
Об этом он рассказал в прямом эфире на своем в Instagram.
Городской голова отметил, что жители Николаева продолжают гулять по Соборной площади, по местам общего пользования без масок. Он добавил, что часть жителей поймёт важность самоизоляции и начнёт слушать власть лишь тогда, когда «люди начнут умирать».
— Сегодня все гуляют. Выглянул на улицу из окна горсовета — людей валом, никто не слушается, все без масок. Как говорится, пока гром не грохнет — мужик не перекрестится. Ждем, пока у нас люди начнут умирать, тогда будем слушать. Знаете, вот пишут, что с понедельника не будут ходить маршрутки. На самом деле, когда смотришь на людей, которые курсируют по площади, по местам общего пользования, думаем, что может как раз и не надо, чтоб эти маршрутки ходили? Может, людям нужно понять, что происходит в городе? Может, нам, горсоветом, не нужно собираться на выходных, чтоб выдумать, как тем, кто может работать, продолжать работать? – заявил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.