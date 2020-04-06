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Епископы и священники Волгоградской области совершили полёт на вертолёте над Волгоградом с иконой Казанской Божьей матери и мощами святых для защиты от коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— В день праздника Марии Египетской по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора состоялся воздушный крестный ход с иконами святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей, Казанской иконы Божией Матери и Августовского образа Божией Матери, - говорится в сообщении.
Отмечается, что его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, в том числе и несколько священников.
Во время полёта священнослужители провели молебен «против губительного поветрия и смертоносной заразы», а также помолились об излечении всех заболевших и тех, кто продолжает работать в условиях коронавируса.
Ранее воздушные крестные ходы против коронавируса уже совершили правящие архиереи Беларуси, Белгородчины, Ставрополья, а также духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), который облетел с молитвой Москву и Петербург.
Напомним, что в Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.
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Епископы и священники Волгоградской области совершили полёт на вертолёте над Волгоградом с иконой Казанской Божьей матери и мощами святых для защиты от коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— В день праздника Марии Египетской по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора состоялся воздушный крестный ход с иконами святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей, Казанской иконы Божией Матери и Августовского образа Божией Матери, - говорится в сообщении.
Отмечается, что его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, в том числе и несколько священников.
Во время полёта священнослужители провели молебен «против губительного поветрия и смертоносной заразы», а также помолились об излечении всех заболевших и тех, кто продолжает работать в условиях коронавируса.
Ранее воздушные крестные ходы против коронавируса уже совершили правящие архиереи Беларуси, Белгородчины, Ставрополья, а также духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), который облетел с молитвой Москву и Петербург.
Напомним, что в Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.