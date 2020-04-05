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В Крыму по состоянию на утро 5 апреле зафиксированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Теперь количество больных коронавирусом на полуострове увеличилось до 20.
Как сообщает Крым. Реалии такие данные огласил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму.
Инфицированные контактировали с больным, который прибыл из Московской области.
Согласно сообщению ближайшие контактые лица больных госпитализированы в инфекционное отделение. Лица из числа удаленных контактов находятся под наблюдением по месту жительства на изоляции.
По данным оккупационных властей, на данный момент в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавируса, 16 из них привозные, четыре случая — местные, из двух родственных очагов. В том числе пять случаев заражения в Севастополе. Выздоровели два пациента.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания коронавирусом COVID-19.
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В Крыму по состоянию на утро 5 апреле зафиксированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Теперь количество больных коронавирусом на полуострове увеличилось до 20.
Как сообщает Крым. Реалии такие данные огласил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму.
Инфицированные контактировали с больным, который прибыл из Московской области.
Согласно сообщению ближайшие контактые лица больных госпитализированы в инфекционное отделение. Лица из числа удаленных контактов находятся под наблюдением по месту жительства на изоляции.
По данным оккупационных властей, на данный момент в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавируса, 16 из них привозные, четыре случая — местные, из двух родственных очагов. В том числе пять случаев заражения в Севастополе. Выздоровели два пациента.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания коронавирусом COVID-19.