В Крыму по состоянию на утро 5 апреле зафиксированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Теперь количество больных коронавирусом на полуострове увеличилось до 20.

Как сообщает Крым. Реалии такие данные огласил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму.