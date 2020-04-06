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Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).
Об этом 5 апреля сообщил церковный портал Религиозная правда со ссылкой на свои источники в окружении митрополита.
По данным источников издания, три дня назад наместнику Киево-Печерской лавры стало хуже, он сдал анализы, и у него диагностировали коронавирус.
Ранее, 4 апреля, на сайте Киево-Печерской лавры появилась информация о том, что все богослужения будут проходить в закрытом режиме, без допуска верующих. Также на сайте монастыря опубликовали сообщение о проведении тестов на коронавирус среди монахов. Уточняется, что анализы сдал и митрополит Павел, а все помещения монастыря обработали дезинфицирующими растворами.
Днем ранее, 3 апреля, религиозный портал Кредо.ру со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что на территории лавры зафиксировали вспышку инфекции, около десяти монахов находятся в лазарете, а троих насельников монастыря госпитализировали в Александровскую больницу Киева с симптомами пневмонии и подозрением на коронавирус.
Несколько недель назад на ютуб-канале Киево-Печерской лавры было опубликовано видеообращение митрополита Павла.
— Ничего не бойтесь. Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких. Не смотрите, старшее поколение, младшее поколение – все спешите в храм! – призывал Павел верующих.
Директор общественной организации «Центр религиозной безопасности», религиовед Дмитрий Горевой в комментарии Настоящему Времени сказал, что митрополит Павел повел себя безответственно во время усиления карантинных мер из-за пандемии коронавируса.
— У всех перед глазами был пример Италии, где каждый день умирали сотни людей, а наместник лавры делал вид, что ничего не происходит. – Это не только необдуманное поведение, но еще и нарушение 181-й статьи Уголовного кодекса Украины. Такие призывы и действия классифицируются как посягательство на здоровье людей во время исполнения религиозных обрядов. С привлечением несовершеннолетних, а митрополит призывал приводить детей, нарушение этой статьи грозит ограничением воли на срок от 3 до 5 лет, - говорится в сообщении.
Напомним, что епископы и священники Волгоградской области совершили полёт на вертолёте над Волгоградом с иконой Казанской Божьей матери и мощами святых для защиты от коронавируса.
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Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).
Об этом 5 апреля сообщил церковный портал Религиозная правда со ссылкой на свои источники в окружении митрополита.
По данным источников издания, три дня назад наместнику Киево-Печерской лавры стало хуже, он сдал анализы, и у него диагностировали коронавирус.
Ранее, 4 апреля, на сайте Киево-Печерской лавры появилась информация о том, что все богослужения будут проходить в закрытом режиме, без допуска верующих. Также на сайте монастыря опубликовали сообщение о проведении тестов на коронавирус среди монахов. Уточняется, что анализы сдал и митрополит Павел, а все помещения монастыря обработали дезинфицирующими растворами.
Днем ранее, 3 апреля, религиозный портал Кредо.ру со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что на территории лавры зафиксировали вспышку инфекции, около десяти монахов находятся в лазарете, а троих насельников монастыря госпитализировали в Александровскую больницу Киева с симптомами пневмонии и подозрением на коронавирус.
Несколько недель назад на ютуб-канале Киево-Печерской лавры было опубликовано видеообращение митрополита Павла.
— Ничего не бойтесь. Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких. Не смотрите, старшее поколение, младшее поколение – все спешите в храм! – призывал Павел верующих.
Директор общественной организации «Центр религиозной безопасности», религиовед Дмитрий Горевой в комментарии Настоящему Времени сказал, что митрополит Павел повел себя безответственно во время усиления карантинных мер из-за пандемии коронавируса.
— У всех перед глазами был пример Италии, где каждый день умирали сотни людей, а наместник лавры делал вид, что ничего не происходит. – Это не только необдуманное поведение, но еще и нарушение 181-й статьи Уголовного кодекса Украины. Такие призывы и действия классифицируются как посягательство на здоровье людей во время исполнения религиозных обрядов. С привлечением несовершеннолетних, а митрополит призывал приводить детей, нарушение этой статьи грозит ограничением воли на срок от 3 до 5 лет, - говорится в сообщении.
Напомним, что епископы и священники Волгоградской области совершили полёт на вертолёте над Волгоградом с иконой Казанской Божьей матери и мощами святых для защиты от коронавируса.