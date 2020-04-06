В Полтаве в воскресенье, 5 апреля, с интервалом в несколько часов, в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО, всего зафиксировано три таких факта.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Указано, что повреждена мемориальная таблица, которая установлена Мирославу Кабушци на стене школы № 18 и мемориальная таблица, которая установлена Сергей Лымарь на стене школы № 9.

Кроме того, попытались повредить доску, которая установлена Александру Кочетков на стене школы № 25, однако она оказалась антивандальной и разбить ее не удалось.