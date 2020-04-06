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В Полтаве в воскресенье, 5 апреля, с интервалом в несколько часов, в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО, всего зафиксировано три таких факта.
Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Указано, что повреждена мемориальная таблица, которая установлена Мирославу Кабушци на стене школы № 18 и мемориальная таблица, которая установлена Сергей Лымарь на стене школы № 9.
Кроме того, попытались повредить доску, которая установлена Александру Кочетков на стене школы № 25, однако она оказалась антивандальной и разбить ее не удалось.
— По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по квалифицирующими признаками части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции), - информируют в полиции.
Указано, что один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста.
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В Полтаве в воскресенье, 5 апреля, с интервалом в несколько часов, в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО, всего зафиксировано три таких факта.
Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Указано, что повреждена мемориальная таблица, которая установлена Мирославу Кабушци на стене школы № 18 и мемориальная таблица, которая установлена Сергей Лымарь на стене школы № 9.
Кроме того, попытались повредить доску, которая установлена Александру Кочетков на стене школы № 25, однако она оказалась антивандальной и разбить ее не удалось.
— По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по квалифицирующими признаками части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции), - информируют в полиции.
Указано, что один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста.