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В Херсонской области солдат случайно застрелил из автомата своего сослуживца, правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
Так, 5 апреля на посту по охране моста, один из военнослужащих нарушил правила обращения с оружием и по неосторожности выстрелил в бедро своего товарища. В результате полученной травмы потерпевший погиб.
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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В Херсонской области солдат случайно застрелил из автомата своего сослуживца, правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
Так, 5 апреля на посту по охране моста, один из военнослужащих нарушил правила обращения с оружием и по неосторожности выстрелил в бедро своего товарища. В результате полученной травмы потерпевший погиб.
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, в Николаеве двое пьяных сотрудников полиции устроили драку со стрельбой после того, как им сделал замечание владелец машины, возле которой они хотели справить нужду.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь