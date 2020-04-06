В Херсонской области солдат случайно застрелил из автомата своего сослуживца, правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Так, 5 апреля на посту по охране моста, один из военнослужащих нарушил правила обращения с оружием и по неосторожности выстрелил в бедро своего товарища. В результате полученной травмы потерпевший погиб.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Николаеве двое пьяных сотрудников полиции устроили драку со стрельбой после того, как им сделал замечание владелец машины, возле которой они хотели справить нужду.