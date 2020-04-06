Киевлянин, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, пересек речку вплавь.

Об этом сообщил NewsOne.

— Ситуация дошла до абсурда. Один из спортсменов, который хотел позаниматься, решил переплыть речку, чтобы попасть на спортивную площадку, - рассказал корреспондент телеканала.

На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно. Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.

Напомним, что на Львовщине на выходных, полиция составила 128 протоколов за нарушение правил карантина, в том числе 7 протоколов составили на людей, которые вернулись из-за границы и нарушили правила самоизоляции.