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Киевлянин, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, пересек речку вплавь.
Об этом сообщил NewsOne.
— Ситуация дошла до абсурда. Один из спортсменов, который хотел позаниматься, решил переплыть речку, чтобы попасть на спортивную площадку, - рассказал корреспондент телеканала.
На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно. Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.
Напомним, что на Львовщине на выходных, полиция составила 128 протоколов за нарушение правил карантина, в том числе 7 протоколов составили на людей, которые вернулись из-за границы и нарушили правила самоизоляции.
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Киевлянин, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке через мост, пересек речку вплавь.
Об этом сообщил NewsOne.
— Ситуация дошла до абсурда. Один из спортсменов, который хотел позаниматься, решил переплыть речку, чтобы попасть на спортивную площадку, - рассказал корреспондент телеканала.
На другом берегу его встретили десять полицейских и заставили вернуться обратно. Мужчина громко ругался, но был вынужден послушаться.
Напомним, что на Львовщине на выходных, полиция составила 128 протоколов за нарушение правил карантина, в том числе 7 протоколов составили на людей, которые вернулись из-за границы и нарушили правила самоизоляции.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь