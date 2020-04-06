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На Львовщине на выходных, полиция составила 128 протоколов за нарушение правил карантина, в том числе 7 протоколов составили на людей ,которые вернулись из-за границы и нарушили правила самоизоляции.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Так, 4 и 5 апреля во Львове и на территории области проводились комплексные профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной ситуации, а также обеспечение соблюдения правил карантина. К отработке привлекались сотрудники территориальных, оперативных подразделений, батальона полиции особого назначения, батальона «Львов», других служб и подразделений полиции Львовщины, а также сотрудники Управления патрульной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
— Особое внимание правоохранители уделяли паркам, зонам отдыха, детским площадкам и другим общественным местам с целью выявления нарушений и разъяснения жителям нововведений карантина, введенных Кабинетом Министров Украины 4 апреля. Всего на Львовщине в выходные полицейские составили 128 протоколов об административных правонарушениях по статьям 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Также осуществляется постоянный контроль за гражданами, которые, возвращаясь из-за границы, давали добровольное согласие на пребывание в самоизоляции в течение четырнадцати суток. С начала введения ограничений в отношении таких нарушителей составлено семь административных протоколов, — сказано в сообщении.
Напомним, полиция Львова в субботу составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.
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На Львовщине на выходных, полиция составила 128 протоколов за нарушение правил карантина, в том числе 7 протоколов составили на людей ,которые вернулись из-за границы и нарушили правила самоизоляции.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Так, 4 и 5 апреля во Львове и на территории области проводились комплексные профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной ситуации, а также обеспечение соблюдения правил карантина. К отработке привлекались сотрудники территориальных, оперативных подразделений, батальона полиции особого назначения, батальона «Львов», других служб и подразделений полиции Львовщины, а также сотрудники Управления патрульной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
— Особое внимание правоохранители уделяли паркам, зонам отдыха, детским площадкам и другим общественным местам с целью выявления нарушений и разъяснения жителям нововведений карантина, введенных Кабинетом Министров Украины 4 апреля. Всего на Львовщине в выходные полицейские составили 128 протоколов об административных правонарушениях по статьям 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Также осуществляется постоянный контроль за гражданами, которые, возвращаясь из-за границы, давали добровольное согласие на пребывание в самоизоляции в течение четырнадцати суток. С начала введения ограничений в отношении таких нарушителей составлено семь административных протоколов, — сказано в сообщении.
Напомним, полиция Львова в субботу составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь