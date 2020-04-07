Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых — с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по Минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись Павлополь, Каменка, Старомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Авдеевка, Калиновка, Новозвановка, Новоолександровка.

«С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Напомним, по мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.