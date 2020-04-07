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Ингульским отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ивана Квашнина 1983 г.р., который 10 марта ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 175 -180 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые светлого цвета, глаза зелено-карие. Особые приметы: косоглазие левого глаза в результате травмы в детстве. Был одет в брюки спортивные черного цвета, кроссовки серо-голубого цвета, куртка кожаная темно-коричневого цвета, фуражка черного цвета.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12 Продольная, 42 А, или по телефонам - (0512) 64-95-99, 102, - сказано в сообщении.
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Ингульским отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ивана Квашнина 1983 г.р., который 10 марта ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 175 -180 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые светлого цвета, глаза зелено-карие. Особые приметы: косоглазие левого глаза в результате травмы в детстве. Был одет в брюки спортивные черного цвета, кроссовки серо-голубого цвета, куртка кожаная темно-коричневого цвета, фуражка черного цвета.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12 Продольная, 42 А, или по телефонам - (0512) 64-95-99, 102, - сказано в сообщении.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь