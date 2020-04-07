Ингульским отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ивана Квашнина 1983 г.р., который 10 марта ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 175 -180 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые светлого цвета, глаза зелено-карие. Особые приметы: косоглазие левого глаза в результате травмы в детстве. Был одет в брюки спортивные черного цвета, кроссовки серо-голубого цвета, куртка кожаная темно-коричневого цвета, фуражка черного цвета.