В Чернобыльской зоне спасатели четвертый день подряд пытаются потушить пожар, ситуация контролируемая.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что горит трава и лесная подстилка между пгт Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га. Ситуация полностью контролируемая. Работы продолжаются. В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

По данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.