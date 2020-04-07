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В Запорожье коронавирус был подтвержден у директора рынка, который несмотря на запрет продолжал торговлю.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
21 марта работники полиции обнаружили работающие киоски на одном из рынков Запорожья. Несмотря на запрет, там продолжали торговлю продуктами питания.
В связи с фактом нарушения карантина правоохранители провели разъяснительную беседу с директором рынка. Во время беседы он препятствовал фиксированию правонарушения. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.
Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в больницк, и 3 апреля у него подтвердили диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.
Полицейские, контактировавших с больным, сдали тесты – результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал мужчина.
Ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.
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В Запорожье коронавирус был подтвержден у директора рынка, который несмотря на запрет продолжал торговлю.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
21 марта работники полиции обнаружили работающие киоски на одном из рынков Запорожья. Несмотря на запрет, там продолжали торговлю продуктами питания.
В связи с фактом нарушения карантина правоохранители провели разъяснительную беседу с директором рынка. Во время беседы он препятствовал фиксированию правонарушения. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.
Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в больницк, и 3 апреля у него подтвердили диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.
Полицейские, контактировавших с больным, сдали тесты – результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал мужчина.
Ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь