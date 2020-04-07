В Запорожье коронавирус был подтвержден у директора рынка, который несмотря на запрет продолжал торговлю.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

21 марта работники полиции обнаружили работающие киоски на одном из рынков Запорожья. Несмотря на запрет, там продолжали торговлю продуктами питания.

В связи с фактом нарушения карантина правоохранители провели разъяснительную беседу с директором рынка. Во время беседы он препятствовал фиксированию правонарушения. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в больницк, и 3 апреля у него подтвердили диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, контактировавших с больным, сдали тесты – результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей. Днём там образовалась очередь в несколько сотен человек.