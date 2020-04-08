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Депутат Верховной Рады Анна Скороход вместе с полуторамесячным ребенком госпитализированы в столичную больницу, в обоих подтвержден коронавирус.
Об этом информирует ТСН.
— В столичную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили Covid-19, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в эфире телеканала Скороход сообщила, что состояние ребенка стабильное.
— Covid-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы, — рассказала Анна Скороход.
Как сообщалось, 28 стало известно, что у внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтвердился коронавирус.
17 февраля Анна Скороход родила ребенка.
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Депутат Верховной Рады Анна Скороход вместе с полуторамесячным ребенком госпитализированы в столичную больницу, в обоих подтвержден коронавирус.
Об этом информирует ТСН.
— В столичную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили Covid-19, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в эфире телеканала Скороход сообщила, что состояние ребенка стабильное.
— Covid-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы, — рассказала Анна Скороход.
Как сообщалось, 28 стало известно, что у внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтвердился коронавирус.
17 февраля Анна Скороход родила ребенка.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь