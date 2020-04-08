Депутат Верховной Рады Анна Скороход вместе с полуторамесячным ребенком госпитализированы в столичную больницу, в обоих подтвержден коронавирус.

Об этом информирует ТСН.

— В столичную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход. У ребенка и женщины анализы подтвердили Covid-19, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в эфире телеканала Скороход сообщила, что состояние ребенка стабильное.

— Covid-19 подтвержден у нас обоих. Сегодня сдали дополнительные анализы, — рассказала Анна Скороход.

Как сообщалось, 28 стало известно, что у внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтвердился коронавирус.

17 февраля Анна Скороход родила ребенка.