У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание коронавирусом.

Об этом сообщает 24 канал.

Депутат отметила, что не знает, от кого могла заразиться, и отмеьтила что не чувствует запахов, а это и есть один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.

Кроме того, народный депутат фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале о подтверждении коронавируса у Анны Скороход.

— Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось о подтверждении диагноза Covid-19 у нескольких народных депутатов.