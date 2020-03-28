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У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание коронавирусом.
Об этом сообщает 24 канал.
Депутат отметила, что не знает, от кого могла заразиться, и отмеьтила что не чувствует запахов, а это и есть один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.
Кроме того, народный депутат фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале о подтверждении коронавируса у Анны Скороход.
— Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления.
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У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание коронавирусом.
Об этом сообщает 24 канал.
Депутат отметила, что не знает, от кого могла заразиться, и отмеьтила что не чувствует запахов, а это и есть один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.
Кроме того, народный депутат фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале о подтверждении коронавируса у Анны Скороход.
— Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось о подтверждении диагноза Covid-19 у нескольких народных депутатов.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль