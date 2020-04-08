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В городе Первомайске Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник в ходе брифинга во вторник, 7 апреля.
— Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены дополнительные карантинные посты вокруг Первомайска для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 – в Первомайске произошла вспышка заболевания коронавирусом, – сказал Святослав Олейник.
Участники конференции баптистов проживали в частных домах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел селекторное совещание с руководителями ОГА и городскими головами по противодействию распространению коронавируса.
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В городе Первомайске Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник в ходе брифинга во вторник, 7 апреля.
— Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены дополнительные карантинные посты вокруг Первомайска для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 – в Первомайске произошла вспышка заболевания коронавирусом, – сказал Святослав Олейник.
Участники конференции баптистов проживали в частных домах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел селекторное совещание с руководителями ОГА и городскими головами по противодействию распространению коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь