В городе Первомайске Днепропетровской области подтвержено 15 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Власти связывают вспышку с конференцией баптистов, в которой принимали участие несколько сотен человек из разных стран мира.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник в ходе брифинга во вторник, 7 апреля.

— Решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлены дополнительные карантинные посты вокруг Первомайска для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 – в Первомайске произошла вспышка заболевания коронавирусом, – сказал Святослав Олейник.

Участники конференции баптистов проживали в частных домах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел селекторное совещание с руководителями ОГА и городскими головами по противодействию распространению коронавируса.