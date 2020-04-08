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На Донбассе в течение суток 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщают в пресс-сцентре ООС.
Боевики обстреляли позиции наших военных из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата. Украинские защитники прекратили вооруженные провокации.
Шесть нарушений режима «Тишина» прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
— Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши опорные пункты у Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям в окрестностях Опытного боевики обтсреливали наши позиции из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, благодаря чему окупанты свернули свою активность в этом районе, - сообщают в ООС.
Также отметим, что вчера, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль у города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела. Все — с применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.
Так, за минувшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин.
С огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.
— 8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. С направлении оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин. А под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - сказано в сообщении.
Напомним, 6 апреля, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
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На Донбассе в течение суток 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщают в пресс-сцентре ООС.
Боевики обстреляли позиции наших военных из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата. Украинские защитники прекратили вооруженные провокации.
Шесть нарушений режима «Тишина» прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
— Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши опорные пункты у Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям в окрестностях Опытного боевики обтсреливали наши позиции из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, благодаря чему окупанты свернули свою активность в этом районе, - сообщают в ООС.
Также отметим, что вчера, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль у города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела. Все — с применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.
Так, за минувшие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин.
С огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.
— 8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. С направлении оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин. А под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - сказано в сообщении.
Напомним, 6 апреля, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь