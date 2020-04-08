Жительница Очакова Николаевской области пожаловались на стихийную свалку на одной из улиц — мусор не убирают.

Об этом Наталья Сёмина написала в Facebook.

Она написал, что по улице Кинбурнской в Очакове образовалась стихийная свалка из бытового и строительного мусора, так как в районе отсутствуют контейнеры для сбора ТБО.

— Свалка в Очакове. Улица Кинбурнская и угол Бугской (район хлебзавода и бывших моторчиков). Мусорных баков нет и никогда не было, - написала Наталья Сёмина.