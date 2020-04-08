|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Жительница Очакова Николаевской области пожаловались на стихийную свалку на одной из улиц — мусор не убирают.
Об этом Наталья Сёмина написала в Facebook.
Она написал, что по улице Кинбурнской в Очакове образовалась стихийная свалка из бытового и строительного мусора, так как в районе отсутствуют контейнеры для сбора ТБО.
— Свалка в Очакове. Улица Кинбурнская и угол Бугской (район хлебзавода и бывших моторчиков). Мусорных баков нет и никогда не было, - написала Наталья Сёмина.
Ранее сообщалось, что активисты заявили, что коммунальное предприятие Очаковского горсовета «Очаковская коммунальная служба благоустройства» свозит строительные и прочие отходы на несанкционированную свалку под городом с разрешения местных чиновников.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Жительница Очакова Николаевской области пожаловались на стихийную свалку на одной из улиц — мусор не убирают.
Об этом Наталья Сёмина написала в Facebook.
Она написал, что по улице Кинбурнской в Очакове образовалась стихийная свалка из бытового и строительного мусора, так как в районе отсутствуют контейнеры для сбора ТБО.
— Свалка в Очакове. Улица Кинбурнская и угол Бугской (район хлебзавода и бывших моторчиков). Мусорных баков нет и никогда не было, - написала Наталья Сёмина.
Ранее сообщалось, что активисты заявили, что коммунальное предприятие Очаковского горсовета «Очаковская коммунальная служба благоустройства» свозит строительные и прочие отходы на несанкционированную свалку под городом с разрешения местных чиновников.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь