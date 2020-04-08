Суд возложил на бывшего исполняющего обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко, которого НАБУ и САП обвиняют в получении неправомерной выгоды, процессуальные обязательства сроком до 3 июня.

Такое решение 3 апреля принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и дело».

На Андрея Максименко после задержания возложили следующие обязательства: являться по первому вызову; не выезжать за границу без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и носить электронный браслет. Позже, суд снял с него браслет.

Прокурор САП подал в суд ходатайство о возложении на обвиняемого Максименко процессуальных обязанностей сроком до 3 июня. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».

Как известно, 11 сентября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.

Позже стало известно, что Андрей Максименко уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Отметим, что экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко лично просил тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна согласовать задержанного сегодня на взятке Андрея Максименко на должность начальника областного управления инфраструктуры.

Андрей Максименко за два года своей работы на Николаевщине задекларировал два новых объекта недвижимости и два дорогостоящих автомобиля.

2 октября суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.

Также отметим, что во время судебного заседания 13 сентября по избранию меры пресечения чиновнику стало известно, что он требовал от руководства «Полтавабудцентр» 7% от суммы, которую компания должна была получить за ремонт дороги Н-11 «Николаев – Кривой Рог».

Сам Андрей Максименко заявил, что не вымогал с руководства компании «Полтавабудцентр» взятку в 90 тысяч долларов, которые нашли у него при задержании, они были подброшены.