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В Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время массового мероприятия, которое там проводили.
Об этом заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в эфире hromadske
— Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло, — сказал Сергей Осачук.
Председатель ОГА заверил, что более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование.
Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
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В Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время массового мероприятия, которое там проводили.
Об этом заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в эфире hromadske
— Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло, — сказал Сергей Осачук.
Председатель ОГА заверил, что более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование.
Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь