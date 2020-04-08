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В Украине состяонием на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
— По данным ЦОЗ в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев, - сообщили в МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаям;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 тысяч 205 сообщений о подозрении на COVID-19, -сказано в сообщении.
По состоянию на 8:30 8 апреля коронавирусную болезнь во всем мире победили 301 тысяча 417 человек, по сравнению с вчерашним днем количество выздоровевших увеличилось почти на 25 тысяч человек.
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В Украине состяонием на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
— По данным ЦОЗ в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев, - сообщили в МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаям;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 тысяч 205 сообщений о подозрении на COVID-19, -сказано в сообщении.
По состоянию на 8:30 8 апреля коронавирусную болезнь во всем мире победили 301 тысяча 417 человек, по сравнению с вчерашним днем количество выздоровевших увеличилось почти на 25 тысяч человек.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь