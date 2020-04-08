По состоянию на 8:30 8 апреля коронавирусную болезнь во всем мире победили 301 тысяча 417 человек, по сравнению с вчерашним днем количество выздоровевших увеличилось почти на 25 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Умерли от коронавируса 82 тысячи 145 человек, а количество инфицированных насчитывает 1 миллон 431 тысячу 375 человек.

В Соединенных Штатах состоянием на утро 8 апреля коронавирус подствердили у 399 тысяч 886 человек, из них 4 тысячи 9 человек умерли и 22 тысячи 421 – вылечились.

В Испании коронавирус обнаружили у 141 тысячи 942 человек, 14 тысяч 45 человек умерли, а 43 тысячи 208 выздоровели. В Италии у 135 тысяч 585 человекдиагностирован COVID-19, 24 тысячи 392 человека вылечились, 17 тысяч 127 человек умерли.

Во Франции число подтвержденных заражений достигло 110 тысяч, 10 тысяч 328 человек умерли, 19 тысяч 523 человека выздоровели. Германия — 107 тысяч 663 зараженных, 2 тысячи 16 умерших, выздоровели 36 тысяч 81 человек.

В Китае с начала эпидемии коронавируса инфицировались 82 тысячи 783 человека, 3 тысячи 213 человек умерли, 77 тысяч 523 человека выздоровели. Иран — 62 тысячи 589 инфицированных, 27 тысяч 39 выздоровевших и 3 тысячи 872 умерших.

В Великобритании число диагностированных случаев возросло до 55 тысяч 949 человек, 6 тысяч 159 человек умерли, 325 человек побороли болезнь.

Как сообщалось ранее, Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью». К исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний.