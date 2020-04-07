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По состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
В Соединенных Штатах подтвердили 367 507 случаев инфицирования коронавируса, из них 10 923 человека умерли и 19 828 – вылечились.
Испания опередила Италию по количеству выявленных заражений, там обнаружили 136 675 случаев. В Италии же зарегистрировали 132 547 человек из COVID-19. В Испании от вируса умерли 13,3 тысяч зараженных, в Италии – 16,5 тысяч.
Число подтвержденных заражений в Германии достигло 103 тысяч. От коронавируса там умерли 1810 человек. В то же время вылечились 28,7 тысяч человек.
С начала эпидемии во Франции зарегистрировали 98 984 заражения, 17 429 смертей и 8926 людей, которые выздоровели.
В Великобритании число диагностированных случаев возросло до 52 тысяч.
Как сообщалось, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
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По состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
В Соединенных Штатах подтвердили 367 507 случаев инфицирования коронавируса, из них 10 923 человека умерли и 19 828 – вылечились.
Испания опередила Италию по количеству выявленных заражений, там обнаружили 136 675 случаев. В Италии же зарегистрировали 132 547 человек из COVID-19. В Испании от вируса умерли 13,3 тысяч зараженных, в Италии – 16,5 тысяч.
Число подтвержденных заражений в Германии достигло 103 тысяч. От коронавируса там умерли 1810 человек. В то же время вылечились 28,7 тысяч человек.
С начала эпидемии во Франции зарегистрировали 98 984 заражения, 17 429 смертей и 8926 людей, которые выздоровели.
В Великобритании число диагностированных случаев возросло до 52 тысяч.
Как сообщалось, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь