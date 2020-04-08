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В полицию поступила информация о возможном заминировании 10-го корпуса Александровской больницы в Киеве.
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.
— Такая информация у нас есть, сейчас туда выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Когда закончится проверка, как вообще она будет проходить, и будет ли эвакуация, - я пока вам сообщить не могу, — отметила Оксана Тищенко.
Ранее на странице группы «Киев Оперативный» в Facebook появилась информация о возможном заминировании 10-го корпуса столичной Александровской больницы.
— По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв, — сообщили в группе.
Напомним, суд Николаева дал два года тюрьмы женщине, которая «заминировала» сервисный центр, чтобы отомстить его работникам.
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В полицию поступила информация о возможном заминировании 10-го корпуса Александровской больницы в Киеве.
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.
— Такая информация у нас есть, сейчас туда выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Когда закончится проверка, как вообще она будет проходить, и будет ли эвакуация, - я пока вам сообщить не могу, — отметила Оксана Тищенко.
Ранее на странице группы «Киев Оперативный» в Facebook появилась информация о возможном заминировании 10-го корпуса столичной Александровской больницы.
— По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв, — сообщили в группе.
Напомним, суд Николаева дал два года тюрьмы женщине, которая «заминировала» сервисный центр, чтобы отомстить его работникам.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь