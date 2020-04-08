В полицию поступила информация о возможном заминировании 10-го корпуса Александровской больницы в Киеве.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.

— Такая информация у нас есть, сейчас туда выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Когда закончится проверка, как вообще она будет проходить, и будет ли эвакуация, - я пока вам сообщить не могу, — отметила Оксана Тищенко.

Ранее на странице группы «Киев Оперативный» в Facebook появилась информация о возможном заминировании 10-го корпуса столичной Александровской больницы.

— По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв, — сообщили в группе.

Напомним, суд Николаева дал два года тюрьмы женщине, которая «заминировала» сервисный центр, чтобы отомстить его работникам.