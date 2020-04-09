Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись Павлополь, Гнутово, Марьинка, Старогнатовка, Новоолександровка, Орехово, Зайцево.

Поданным украинской разведки ранения получили пятеро боевиков НВФ.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. По состоянию на 07:00 утра потерь среди наших защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Напомним, с начала среды, 8 апреля, пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.