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С начала среды, 8 апреля, пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
По данным оборонного ведомства, сразу после полуночи российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра выпустили 20 мин по позициям украинских военных в районе Павлополя. Также под минометный обстрел 120-го калибра попали укрепление Объединенных сил вблизи Новоалександровки, там оккупанты выпустили 17 мин.
Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем были обстреляны украинских военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка.
— По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ из имеющихся огневых средств, - заявили в Минобороны.
Напомним, что на Донбассе в течение суток 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
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С начала среды, 8 апреля, пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
По данным оборонного ведомства, сразу после полуночи российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра выпустили 20 мин по позициям украинских военных в районе Павлополя. Также под минометный обстрел 120-го калибра попали укрепление Объединенных сил вблизи Новоалександровки, там оккупанты выпустили 17 мин.
Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем были обстреляны украинских военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка.
— По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ из имеющихся огневых средств, - заявили в Минобороны.
Напомним, что на Донбассе в течение суток 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь