С начала среды, 8 апреля, пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, сразу после полуночи российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра выпустили 20 мин по позициям украинских военных в районе Павлополя. Также под минометный обстрел 120-го калибра попали укрепление Объединенных сил вблизи Новоалександровки, там оккупанты выпустили 17 мин.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем были обстреляны украинских военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка.

— По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ из имеющихся огневых средств, - заявили в Минобороны.

Напомним, что на Донбассе в течение суток 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.